В Кривом Роге был слышен взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 11 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Взрыв в Кривом Роге 11 мая
Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении Кривого Рога. После этого местные Telegram-каналы писали о звуках взрывов в городе.
Позже мониторинговый канал monitor сообщил, что крылатая ракета прекратила свое существование в пределах Криворожского района.
По состоянию на 16.30 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, ночью россияне ударили КАБами по центру Тягинской громады в Херсонской области. Сейчас известно о травмированной женщине и погибшем мужчине.
Также российские войска ударили по жилой застройке Харькова ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, в том числе ребенок.
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