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В Кривом Роге был слышен взрыв

11 мая 2024 16:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Кривом Роге был слышен взрыв
Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 11 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Взрыв в Кривом Роге 11 мая

Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении Кривого Рога. После этого местные Telegram-каналы писали о звуках взрывов в городе.

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Скриншот поста Воздушных сил

Позже мониторинговый канал monitor сообщил, что крылатая ракета прекратила свое существование в пределах Криворожского района.

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Скриншот поста monitor

По состоянию на 16.30 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

тревога 11 мая
Карта воздушных тревог alets.in.ua

Напомним, ночью россияне ударили КАБами по центру Тягинской громады в Херсонской области. Сейчас известно о травмированной женщине и погибшем мужчине.

Также российские войска ударили по жилой застройке Харькова ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, в том числе ребенок.

Кривой Рог
Днепропетровская область
оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине

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