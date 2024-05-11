В Кривом Роге был слышен взрыв

Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 11 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Взрыв в Кривом Роге 11 мая

Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении Кривого Рога. После этого местные Telegram-каналы писали о звуках взрывов в городе.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже мониторинговый канал monitor сообщил, что крылатая ракета прекратила свое существование в пределах Криворожского района.

Скриншот поста monitor

По состоянию на 16.30 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alets.in.ua

Напомним, ночью россияне ударили КАБами по центру Тягинской громады в Херсонской области. Сейчас известно о травмированной женщине и погибшем мужчине.

Также российские войска ударили по жилой застройке Харькова ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, в том числе ребенок.