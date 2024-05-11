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Ворог вночі вдарив КАБами по Херсонщині, є жертви

11 травня 2024 12:53
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Вночі ворог вдарив з авіації по Херсонщині, є жертви
Пошкоджені обстрілами РФ будинки на Херсонщині. Фото: Поліція Херсонської області
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Вночі росіяни вдарили КАБами по центру Тягинської громади. Наразі відомо про травмовану жінку та загиблого чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури у суботу, 11 травня.

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За даними слідства, 10 травня близько 23:00 армія РФ завдала авіаудару по центру Тягинської громади. Внаслідок вибухів  авіаснарядів на Херсонщині загинув 26-річний чоловік, його тіло деблокували з-під завалів. Поранення також отримала 61-річна місцева жителька, їй було надано медичну допомогу. 

Ворог вночі вдарив КАБами по Херсонщині, є жертви - фото 1
Наслідки вибухів авіаснарядів по Тягинці. Фото: Херсонська обласна прокуратура
Ворог вночі вдарив КАБами по Херсонщині, є жертви - фото 1
Місце прильоту авіаснарядів на Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених ворогом.

Минулої ночі російські війська вдарили по житловій забудові Харкова ракетою С-300. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки, постраждали дві людини, серед них дитина.

Також на території тимчасово окупованої Луганської області 10 травня стався "приліт" по російській нафтобазі. На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. 

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