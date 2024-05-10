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На Луганщині стався приліт по нафтобазі, розпочалася пожежа

10 травня 2024 22:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Луганщині стався приліт по нафтобазі, розпочалася пожежа
Приліт на Луганщині. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На території тимчасово окупованої Луганської області у п'ятницю, 10 травня, стався "приліт" по російській нафтобазі. На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. 

Про це повідомляють місцеві російські Telegram-канали.

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Пожежа у Ровеньках на Луганщині 10 травня

Російські ЗМІ пишуть, що нібито українські сили обстріляли трьома балістичними ракетами ATACMS нафтобазу в Ровеньках Луганської області та публікують відео влучань.

Водночас повідомляється, що в населеному пункті працювало ППО, а внаслідок атаки є поранені. 

Наразі офіційно українські військові та влада не коментували інформацію про вибухи на Луганщині.

Нагадаємо, вночі у Росії пролунав вибух на нафтопереробному заводі після нальоту безпілотників. На місці виникла сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що атака дронів на Калузьку область була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, вчора безпілотник СБУ пролетів 1500 км й атакував нафтопереробний завод у російській республіці Башкортостан.

вибух
НПЗ
безпілотники
Луганська область
війна в Україні
Росія
атака

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