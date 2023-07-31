В Кривом Роге количество жертв увеличилось до пяти: Зеленский отреагировал

В Кривом Роге количество жертв увеличилось до шести: Зеленский отреагировал
В Кривом Роге известно уже о пяти погибших из-за российского ракетного удара. Среди них один ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сколько человек пострадало из-за российской атаки
По его словам, еще 64 человека получили ранения, среди которых трое мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 17 лет.
Лисак добавил, что большая часть пострадавших будет лечиться дома, однако 20 человек находятся в больницах.
"Прощения не будет! Никогда! Болотные изверги заплатят! За каждого невинно убитого... За страдания наших людей... За слезы матерей... Соболезнование тем, для кого сегодня мир померк..." — подчеркнул он.
Реакция Президента
В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ребенок погиб вместе со своей мамой.
Он отметил, что в спасательной операции принимают участие более 350 человек.
"Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции. Мишенью террористов было также здание университета и админздание. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших, среди них ребенок и его мама. Мои соболезнования родным. Десятки людей ранены и травмированы, всем оказывается необходимая помощь", — написал глава государства.
Напомним, утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Жительница дома, куда попала одна из ракет, рассказала, как взрыв застал ее врасплох.