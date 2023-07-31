В Кривом Роге количество жертв увеличилось до пяти: Зеленский отреагировал

Спасатели разбирают завалы дома в Кривом Роге. Фото: Сергей Лысак

В Кривом Роге известно уже о пяти погибших из-за российского ракетного удара. Среди них один ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Сколько человек пострадало из-за российской атаки

По его словам, еще 64 человека получили ранения, среди которых трое мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 17 лет.

Лисак добавил, что большая часть пострадавших будет лечиться дома, однако 20 человек находятся в больницах.

"Прощения не будет! Никогда! Болотные изверги заплатят! За каждого невинно убитого... За страдания наших людей... За слезы матерей... Соболезнование тем, для кого сегодня мир померк..." — подчеркнул он.

Реакция Президента

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ребенок погиб вместе со своей мамой.

Он отметил, что в спасательной операции принимают участие более 350 человек.

"Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции. Мишенью террористов было также здание университета и админздание. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших, среди них ребенок и его мама. Мои соболезнования родным. Десятки людей ранены и травмированы, всем оказывается необходимая помощь", — написал глава государства.

Напомним, утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Жительница дома, куда попала одна из ракет, рассказала, как взрыв застал ее врасплох.