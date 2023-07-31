Ігнат розповів, якими ракетами Росія обстріляла Кривий Ріг
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу, використовуючи балістичні ракети. За його словами, така зброя є дуже небезпечною.
Про це він повідомив під час ефіру національного телемарафону "Єдині новини".
Руйнівне озброєння
"Найімовірніше, це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати що це було", — пояснив Ігнат.
Що відомо про ракетну атаку РФ по місту
Сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.
Наразі відомо вже про чотирьох загиблих, серед них 10-річна дитина. Також 43 людини зазнали поранень.
Нагадаємо, українців вчергове закликають не знімати на відео й не публікувати роботу протиповітряної оборони та кадри "прильотів". Адже це лише допомагає окупантам.