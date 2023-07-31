Ігнат розповів, якими ракетами Росія обстріляла Кривий Ріг

Наслідки обстрілу РФ у Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу, використовуючи балістичні ракети. За його словами, така зброя є дуже небезпечною.

Про це він повідомив під час ефіру національного телемарафону "Єдині новини".

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Руйнівне озброєння

"Найімовірніше, це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати що це було", — пояснив Ігнат.

Що відомо про ракетну атаку РФ по місту

Сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.

Наразі відомо вже про чотирьох загиблих, серед них 10-річна дитина. Також 43 людини зазнали поранень.

Нагадаємо, українців вчергове закликають не знімати на відео й не публікувати роботу протиповітряної оборони та кадри "прильотів". Адже це лише допомагає окупантам.