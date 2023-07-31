У Кривому Розі кількість жертв збільшилася до п'яти: Зеленський відреагував

У Кривому Розі кількість жертв збільшилася до шести: Зеленський відреагував
У Кривому Розі відомо вже про п'ятьох загиблих через російський ракетний удар. Серед них одна дитина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Скільки людей постраждало через російську атаку
За його словами, ще 64 людини отримали поранення, серед яких троє хлопчиків та дівчат віком від 4 до 17 років.
Лисак додав, що більша частина постраждалих лікуватиметься вдома, проте 20 людей перебувають у лікарнях.
"Пробачення не буде! Ніколи! Болотяні нелюди заплатять! За кожного безневинно вбитого… За страждання наших людей… За сльози матерів… Співчуття тим, для кого сьогодні світ померкнув…" — наголосив він.
Реакція Президента
Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дитина загинула разом зі своєю мамою.
Він зазначив, що у рятувально-пошуковій операції бере участь понад 350 людей.
"Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля. Станом на цей час відомо про пʼятьох загиблих, серед них дитина та її мама. Мої співчуття рідним. Десятки людей поранені й травмовані, усім надається необхідна допомога", — написав глава держави.
Нагадаємо, вранці 31 липня РФ вдарила двома ракетами по Кривому Рогу. Мешканка будинку, куди влучила одна із ракет, розповіла, як вибух заскочив її зненацька.