У Кривому Розі кількість жертв збільшилася до п'яти: Зеленський відреагував

Рятувальники розбирають завали будинку в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі відомо вже про п'ятьох загиблих через російський ракетний удар. Серед них одна дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, ще 64 людини отримали поранення, серед яких троє хлопчиків та дівчат віком від 4 до 17 років.

Лисак додав, що більша частина постраждалих лікуватиметься вдома, проте 20 людей перебувають у лікарнях.

"Пробачення не буде! Ніколи! Болотяні нелюди заплатять! За кожного безневинно вбитого… За страждання наших людей… За сльози матерів… Співчуття тим, для кого сьогодні світ померкнув…" — наголосив він.

Реакція Президента

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дитина загинула разом зі своєю мамою.

Він зазначив, що у рятувально-пошуковій операції бере участь понад 350 людей.

"Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля. Станом на цей час відомо про пʼятьох загиблих, серед них дитина та її мама. Мої співчуття рідним. Десятки людей поранені й травмовані, усім надається необхідна допомога", — написав глава держави.

Нагадаємо, вранці 31 липня РФ вдарила двома ракетами по Кривому Рогу. Мешканка будинку, куди влучила одна із ракет, розповіла, як вибух заскочив її зненацька.