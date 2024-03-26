В Кривом Роге раздавались взрывы — что известно
В Кривом Роге сообщают о взрывах. Пока их причины и последствия не известны.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины во вторник, 26 марта.
Удар окупантов по Кривому Рогу
Воздушные силы Украины предупредили о ракетной атаке российских захватчиков против Кривого Рога.
"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Кривого Рога", — говорится в сообщении.
Позже ряд Telegram-каналов сообщил, что в городе слышны взрывы.
Также в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. Кроме того, военные предупреждают о ракетной опасности.
Ранее мы сообщали, что взрывы в Сумах прогремели во вторник, 26 марта, около 12:46. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Напомним, в Харькове во вторник, 26 марта, раздались взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города.
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