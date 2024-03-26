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В Кривом Роге раздавались взрывы — что известно

26 марта 2024 16:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кривом Роге раздавались взрывы — что известно
Дым в результате вражеского удара. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Кривом Роге сообщают о взрывах. Пока их причины и последствия не известны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины во вторник, 26 марта.

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Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот

Удар окупантов по Кривому Рогу

Воздушные силы Украины предупредили о ракетной атаке российских захватчиков против Кривого Рога.

"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Кривого Рога", — говорится в сообщении.

Позже ряд Telegram-каналов сообщил, что в городе слышны взрывы.

Также в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. Кроме того, военные предупреждают о ракетной опасности.

тревога
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что взрывы в Сумах прогремели во вторник, 26 марта, около 12:46. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Напомним, в Харькове во вторник, 26 марта, раздались взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города.

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