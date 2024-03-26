У Кривому Розі лунали вибухи — що відомо
У Кривому Розі повідомляють про вибухи. Наразі їх причини і наслідки не відомі.
Про це повідомили у Повітряних силах України у вівторок, 26 березня.
Удар окупантів по Кривому Рогу
Повітряні сили України попередили про ракетну атаку російських загарбників проти Кривого Рогу.
"Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Кривого Рогу", — говориться у повідомленні.
Пізніше низка Telegram-каналів повідомила, що у місті чутно вибухи.
Також у Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу. Крім того, військові попереджають про ракетну небезпеку.
Раніше ми повідомляли, що вибухи у Сумах пролунали у вівторок, 26 березня, близько 12:46. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, у Харкові у вівторок, 26 березня, пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста.
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