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В Кривом Роге раздавался взрыв

1 апреля 2024 16:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кривом Роге раздавался взрыв
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Кривом Роге раздавались взрывы. Их причины и последствия пока не известны.

Об этом сообщает Telegram-канал " Мониторинг ".

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Сообщения о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

Взрывы в Кривом Роге

Telegram-каналы сообщают о взрыве в Кривом Роге. Пока причины и последствия взрыва не известны.

Ранее сообщалось, что в сторону города летит ракета.

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Ракета в сторону Кривого Рога. Фото: скриншот

Позже стало известно, что ракета была ликвидирована силами противовоздушной обороны Украины.

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Уведомление о сбитой ракете. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Противовоздушной обороне удалось приземлить 18 враждебных целей.

Также россияне продолжают атаковать Харьков и применять тяжелые вооружения против гражданского населения. Стало известно, что 30 марта во время атак оккупанты применили управляемую авиационную бомбу, в результате чего пострадали.

война
Кривой Рог
взрыв

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