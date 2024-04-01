В Кривом Роге раздавался взрыв

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Кривом Роге раздавались взрывы. Их причины и последствия пока не известны.

Об этом сообщает Telegram-канал " Мониторинг ".

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Сообщения о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

Взрывы в Кривом Роге

Telegram-каналы сообщают о взрыве в Кривом Роге. Пока причины и последствия взрыва не известны.

Ранее сообщалось, что в сторону города летит ракета.

Ракета в сторону Кривого Рога. Фото: скриншот

Позже стало известно, что ракета была ликвидирована силами противовоздушной обороны Украины.

Уведомление о сбитой ракете. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Противовоздушной обороне удалось приземлить 18 враждебных целей.

Также россияне продолжают атаковать Харьков и применять тяжелые вооружения против гражданского населения. Стало известно, что 30 марта во время атак оккупанты применили управляемую авиационную бомбу, в результате чего пострадали.