В Кривом Роге раздавался взрыв
В Кривом Роге раздавались взрывы. Их причины и последствия пока не известны.
Об этом сообщает Telegram-канал " Мониторинг ".
Взрывы в Кривом Роге
Telegram-каналы сообщают о взрыве в Кривом Роге. Пока причины и последствия взрыва не известны.
Ранее сообщалось, что в сторону города летит ракета.
Позже стало известно, что ракета была ликвидирована силами противовоздушной обороны Украины.
Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Противовоздушной обороне удалось приземлить 18 враждебных целей.
Также россияне продолжают атаковать Харьков и применять тяжелые вооружения против гражданского населения. Стало известно, что 30 марта во время атак оккупанты применили управляемую авиационную бомбу, в результате чего пострадали.
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