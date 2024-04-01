У Кривому Розі лунав вибух
У Кривому Розі лунали вибухи. Їх причини і наслідки наразі невідомі.
Про це повідомляє Telegram-канал "Моніторинг".
Вибухи у Кривому Розі
Telegram-канали повідомляють про вибух у Кривому Розі. Наразі причини та наслідки вибуху невідомі.
Раніше повідомлялося, що в бік міста летить ракета.
Згодом стало відомо, що ракета була ліквідована Силами протиповітряної оборони України.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 31 березня, російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Протиповітряній обороні вдалося приземлити 18 ворожих цілей.
Також росіяни продовжують атакувати Харків та застосовувати важке озброєння проти цивільного населення. Стало відомо, що 30 березня під час атак окупанти застосували керовану авіаційну бомбу, внаслідок чого є постраждалі.
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