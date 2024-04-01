У Кривому Розі лунав вибух

Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Кривому Розі лунали вибухи. Їх причини і наслідки наразі невідомі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Моніторинг".

Читайте також:

Повідомлення про вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

Вибухи у Кривому Розі

Telegram-канали повідомляють про вибух у Кривому Розі. Наразі причини та наслідки вибуху невідомі.

Раніше повідомлялося, що в бік міста летить ракета.

Ракета у бік Кривого Рогу. Фото: скриншот

Згодом стало відомо, що ракета була ліквідована Силами протиповітряної оборони України.

Повідомлення про збиту ракету. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 31 березня, російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Протиповітряній обороні вдалося приземлити 18 ворожих цілей.

Також росіяни продовжують атакувати Харків та застосовувати важке озброєння проти цивільного населення. Стало відомо, що 30 березня під час атак окупанти застосували керовану авіаційну бомбу, внаслідок чого є постраждалі.