Нічна атака окупантів — скільки ракет та "шахедів" збила українська ППО

Робота української системи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на неділю, 31 березня, російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Протиповітряній обороні вдалося приземлити 18 ворожих цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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Окупанти атакували 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс, 11 ударними безпілотниками типу Shahed, балістичною ракетою "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

"До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — наголосив Олещук.

За його словами, в результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей:

дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-555;

дев'ять ударних БпЛА Shahed-136/131.

Кількість збитих ракет та БпЛА. Фото: t.me/ComAFUA

Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 березня російські загарбники знову атакували Харків. Відомо, що вони вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.

Також внаслідок артилерійського обстрілу 30 березня з боку Росії загинули двоє місцевих мешканців Красногорівки. Також зазнали ушкоджень житлові будинки.