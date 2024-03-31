Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Нічна атака окупантів — скільки ракет та "шахедів" збила українська ППО arrow

Нічна атака окупантів — скільки ракет та "шахедів" збила українська ППО

31 березня 2024 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нічна атака окупантів — скільки ракет та "шахедів" збила українська ППО
Робота української системи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У ніч на неділю, 31 березня, російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Протиповітряній обороні вдалося приземлити 18 ворожих цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Читайте також:

Нічна атака росіян

Окупанти атакували 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс, 11 ударними безпілотниками типу Shahed, балістичною ракетою "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

"До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — наголосив Олещук.

За його словами, в результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей:

  • дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • дев'ять ударних БпЛА Shahed-136/131.
null
Кількість збитих ракет та БпЛА. Фото: t.me/ComAFUA
null
Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 березня російські загарбники знову атакували Харків. Відомо, що вони вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.

Також внаслідок артилерійського обстрілу 30 березня з боку Росії загинули двоє місцевих мешканців Красногорівки. Також зазнали ушкоджень житлові будинки.

війна
ЗСУ
Україна
обстріли
окупанти
ППО
дрон Шахід-136
ракети
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК