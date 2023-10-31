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В Украине воздушная тревога — угроза ракетных обстрелов

31 октября 2023 10:59
обновлено: 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 31 октября — угроза ракетного удара
Ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 31 октября, около 10:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 31 октября

Обновлено 11:37. Отбой воздушной тревоги. 

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Обновлено 11:11. В Кривом Роге раздался взрыв.

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В воздушных силах предупредили о значительном количестве вражеской тактической авиации на юге, востоке и севере.

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Обновлено 11:08. Воздушная тревога была объявлена еще в Житомирской, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Воздушная тревога в Украине 31 октября

Сегодня в нескольких регионах Украины прозвучала воздушная тревога. "Покраснели" следующие области:

  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Херсонская.
воздушная тревога в Украине 31октября
Воздушная тревога в Украине 31 октября

В то же время в Воздушных силах предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где обнажили воздушную тревогу.

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Мониторинговые каналы сообщили, что российский Су-35 над Курской областью и существует угроза применения авиационного вооружения.

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Напомним, 30 октября российские оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе Украины. В результате атаки было повреждено оборудование и без света и воды остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

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