Воздушная тревога в Украине 31 октября — угроза ракетного удара

В Украине воздушная тревога — угроза ракетных обстрелов
Сегодня, 31 октября, около 10:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 31 октября
Обновлено 11:37. Отбой воздушной тревоги.
Обновлено 11:11. В Кривом Роге раздался взрыв.
В воздушных силах предупредили о значительном количестве вражеской тактической авиации на юге, востоке и севере.
Обновлено 11:08. Воздушная тревога была объявлена еще в Житомирской, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Сегодня в нескольких регионах Украины прозвучала воздушная тревога. "Покраснели" следующие области:
- Сумская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Херсонская.
В то же время в Воздушных силах предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где обнажили воздушную тревогу.
Мониторинговые каналы сообщили, что российский Су-35 над Курской областью и существует угроза применения авиационного вооружения.
Напомним, 30 октября российские оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе Украины. В результате атаки было повреждено оборудование и без света и воды остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.
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