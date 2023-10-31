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У Кривому Розі пролунав вибух

31 жовтня 2023 11:17
оновлено: 11:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кривому Розі пролунав вибух
Термінова новина
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Це сталося сьогодні вдень, 31 жовтня.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Кривому Розі

Звук вибуху було чутно близько 11:10.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 11:40. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що над Криворізьким районом збили ворожий безпілотник.

"Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК "Схід"! Найкращі!" — додав він.

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Допис голови Дніпропетровської обласної ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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