У Кривому Розі пролунав вибух
31 жовтня 2023 11:17
оновлено: 11:43
Термінова новина
У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Це сталося сьогодні вдень, 31 жовтня.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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Звук вибуху було чутно близько 11:10.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 11:40. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що над Криворізьким районом збили ворожий безпілотник.
"Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК "Схід"! Найкращі!" — додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
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