В Кривом Роге раздался взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области вечером в воскресенье, 7 апреля, раздался взрыв. Граждан предупреждали о ракетной опасности.
Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал monitor.
Взрыв в Кривом Роге 7 апреля
"КАР (крылатая авиационная ракета. — Ред.) в направлении Криворожского района с юга", — говорится в сообщении.
Позже ракета прекратила существование в пределах области. Объявлен отбой ракетной опасности.
Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения!", — писали в пресс-службе.
Напомним, российские войска ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.
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