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В Кривом Роге раздался взрыв

7 апреля 2024 21:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Кривом Роге раздался взрыв
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером в воскресенье, 7 апреля, раздался взрыв. Граждан предупреждали о ракетной опасности.

Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал monitor.

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Взрыв в Кривом Роге 7 апреля

"КАР (крылатая авиационная ракета. — Ред.) в направлении Криворожского района с юга", — говорится в сообщении.

Взрыв в Кривом Роге 7 апреля
Скриншот сообщения monitor
Взрыв в Кривом Роге 7 апреля
Скриншот сообщения monitor

Позже ракета прекратила существование в пределах области. Объявлен отбой ракетной опасности.

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Скриншот сообщения monitor

Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — писали в пресс-службе.

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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, российские войска ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние российские удары по Харькову. Он подчеркнул, что ситуация в городе очень тяжелая.

Кривой Рог
взрыв
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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