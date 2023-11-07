В Кривом Роге снова раздался взрыв

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: соцсети

В Кривом Роге сегодня уже второе раздаются взрывы. В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы авиационного вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные СМИ.

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Сегодня около 12:00 в пригороде Кривого Рога раздался громкий взрыв. Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения авиационного вооружения и ракетной опасности.

Начальник Совета обороны Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе и призвал всех к информационной гигиене.

Отметим, что на момент взрывов в Украине была объявлена воздушная тревога. Ее объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях.

Напомним, сегодня уже были слышны взрывы в Кривом Роге. Тогда в Украине была угроза ракетного удара.