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В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

7 листопада 2023 12:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
Запуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні вкотре оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ракетного озброєння для Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської областей.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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У відомстві наголосили, що наразі в цих областях триває ракетна небезпека.

де є загроза вибухів
Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Де оголошено тривогу

Наразі є загроза в таких областях:

  • Черкаській;
  • Дніпропетровській;
  • Кіровоградській.
де є загроза вибухів
Мапа повітряних тривог

Раніше у Повітряних Силах зазначали, що повітряна тривога в Сумській області була пов'язана з з активністю ворожої тактичної та армійської авіації. Проте зараз такої загрози немає.

де є загроза вибухів
Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, 3 листопада російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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