В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
7 листопада 2023 12:06
Запуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
В Україні вкотре оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ракетного озброєння для Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської областей.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
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У відомстві наголосили, що наразі в цих областях триває ракетна небезпека.
Де оголошено тривогу
Наразі є загроза в таких областях:
- Черкаській;
- Дніпропетровській;
- Кіровоградській.
Раніше у Повітряних Силах зазначали, що повітряна тривога в Сумській області була пов'язана з з активністю ворожої тактичної та армійської авіації. Проте зараз такої загрози немає.
Нагадаємо, 3 листопада російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
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