В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

Запуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS

В Україні вкотре оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ракетного озброєння для Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської областей.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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У відомстві наголосили, що наразі в цих областях триває ракетна небезпека.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Де оголошено тривогу

Наразі є загроза в таких областях:

Черкаській;

Дніпропетровській;

Кіровоградській.

Мапа повітряних тривог

Раніше у Повітряних Силах зазначали, що повітряна тривога в Сумській області була пов'язана з з активністю ворожої тактичної та армійської авіації. Проте зараз такої загрози немає.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, 3 листопада російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.