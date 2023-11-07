Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow У Кривому Розі пролунав вибух arrow

У Кривому Розі пролунав вибух

7 листопада 2023 08:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибух у Кривому Розі сьогодні, 7 листопада
Вибух у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кривому Розі місцеві жителі повідомляють про звук, що був схожий на вибух. Наразі на Дніпропетровщині оголошено ракетну небезпеку.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про загрозу в місті

Жителів міста закликали перебувати в укриттях. 

"Чутно звук, схожий на вибух, — повідомляють наші підписники. На Дніпропетровщині ракетна небезпека, — Повітряні сили. Перебувайте в укриттях!" — написали у телеграм-каналі "Свої Кривий Ріг".

у Кривому Розі пролунав вибух
Скриншот допису з телеграм-каналу "Свої Кривий Ріг"

У місцевій владі поки ніяк не прокоментували інформацію про вибух.

Зазначимо, що наразі в Україні оголошено повітряну тривогу. Її оголосили у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, Повітряні сили ЗС України повідомили про повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Там було чути потужні вибухи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі