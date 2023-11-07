Вибух у Кривому Розі сьогодні, 7 листопада

У Кривому Розі пролунав вибух
У Кривому Розі місцеві жителі повідомляють про звук, що був схожий на вибух. Наразі на Дніпропетровщині оголошено ракетну небезпеку.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Що відомо про загрозу в місті
Жителів міста закликали перебувати в укриттях.
"Чутно звук, схожий на вибух, — повідомляють наші підписники. На Дніпропетровщині ракетна небезпека, — Повітряні сили. Перебувайте в укриттях!" — написали у телеграм-каналі "Свої Кривий Ріг".
У місцевій владі поки ніяк не прокоментували інформацію про вибух.
Зазначимо, що наразі в Україні оголошено повітряну тривогу. Її оголосили у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, вчора, 6 листопада, Повітряні сили ЗС України повідомили про повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Там було чути потужні вибухи.
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