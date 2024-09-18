Взрывы в Кропивницком 18 сентября ночью

В Кропивницком слышны звуки взрывов — Россия запустила дроны
Звуки взрывов раздаются сейчас 18 сентября в городе Кропивницкий. Военные предупреждали о вражеских дронах.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Кропивницький" и канал Воздушных сил ВСУ.
Взрывы в Кировоградской области 18 сентября
В частности, первые звуки взрывов были слышны в 01:53. Повторные звуки взрывов раздались в 01:59.
До этого военные предупреждали об угрозе применения вражеских ударных БпЛА по Кировоградской области. Первое было еще в 00:16.
Согласно последнему сообщению ПС в 02:00 "Шахеды" россиян находятся в центре Кировоградской области и держат курс на север. Военные отметили, что в этой связи возможна работа ПВО.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 01:58, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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