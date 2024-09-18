Вибухи у Кропивницькому 18 вересня вночі

У Кропивницькому чути звуки вибухів — Росія запустила дрони
Звуки вибухів лунають зараз 18 вересня у місті Кропивницький. Військові попереджали про ворожі дрони.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Кропивницький" та канал Повітряних сил ЗСУ.
Вибухи у Кіровоградській області 18 вересня
Зокрема, перші звуки вибухів було чути о 01:53. Повторні звуки вибухів пролунали о 01:59.
До цього, військові попереджали про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА по Кіровоградської області. Перше будо ще о 00:16.
Згідно останньому повідомленню ПС о 02:00, "Шахеди" росіян перебувають в центрі Кіровоградської області і тримають курс на північ. Військові зазначили, що у зв'язку з цим можлива робота ППО.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 01:58 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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