Вибухи у Кропивницькому 18 вересня вночі

Дрон росіян у небі. Фото: mil.in.ua

Звуки вибухів лунають зараз 18 вересня у місті Кропивницький. Військові попереджали про ворожі дрони.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Кропивницький" та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибухи у Кіровоградській області 18 вересня

Зокрема, перші звуки вибухів було чути о 01:53. Повторні звуки вибухів пролунали о 01:59.

До цього, військові попереджали про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА по Кіровоградської області. Перше будо ще о 00:16.

Згідно останньому повідомленню ПС о 02:00, "Шахеди" росіян перебувають в центрі Кіровоградської області і тримають курс на північ. Військові зазначили, що у зв'язку з цим можлива робота ППО.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 01:58 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.