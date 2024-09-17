Взрывы в Херсоне 17 сентября — в регионе не объявляли воздушную тревогу

В Херсоне прогремели мощные взрывы
17 сентября 2024 10:14
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Reuters
Взрывы в Херсоне раздались утром 17 сентября. В настоящее время воздушная тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и ряд СМИ.
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Взрывы в Херсоне 17 сентября
Сегодня утром в Херсоне раздалось несколько мощных взрывов.
Однако в городе и области воздушная тревога не объявлена. Сигнал сирены раздавался только в Сумской области.
В преддверии Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
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