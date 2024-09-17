Взрывы в Херсоне 17 сентября — в регионе не объявляли воздушную тревогу

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Херсоне раздались утром 17 сентября. В настоящее время воздушная тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и ряд СМИ.

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Взрывы в Херсоне 17 сентября

Сегодня утром в Херсоне раздалось несколько мощных взрывов.

Скриншот сообщения Общественного

Однако в городе и области воздушная тревога не объявлена. Сигнал сирены раздавался только в Сумской области.

Воздушная тревога в Украине на 10:15. Фото: alerts.in.ua

В преддверии Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.