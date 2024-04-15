В Кропивницком раздался мощный взрыв
Сегодня днем, 15 апреля, в Кропивницком раздался громкий взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне.
Взрывы в Кропивницком 15 апреля
"В Кропивницком слышны взрывы", — сообщают корреспонденты Суспільного.
"Ничего не фотографируем и не сообщаем в сетях!" — пишет глава Кировоградской области Андрей Райкович.
Также в восьми областях — Одесской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Донецкой и Херсонской — раздается воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях.
До этого в Полтаве раздался громкий взрыв. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Также мы писали о том, что российские захватчики обстреляли управляемой авиационной бомбой село Лукьянцы Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.
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