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В Кропивницком раздался мощный взрыв

15 апреля 2024 16:40
обновлено: 16:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Кропивницком раздался мощный взрыв
Дым от взрыва. Фото иллюстративный: скриншот
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня днем, 15 апреля, в Кропивницком раздался громкий взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Кропивницком 15 апреля

"В Кропивницком слышны взрывы", — сообщают корреспонденты Суспільного.

В Кропивницком прогремел мощный взрыв - фото 1
Сообщение Суспільного. Фото: скриншот

"Ничего не фотографируем и не сообщаем в сетях!" — пишет глава Кировоградской области Андрей Райкович.

В Кропивницком прогремел мощный взрыв - фото 2
Сообщение Андрей Райкович. Фото: скриншот

Также в восьми областях — Одесской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Донецкой и Херсонской — раздается воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях.

В Кропивницком раздался мощный взрыв - фото 3
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

До этого в Полтаве раздался громкий взрыв. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали о том, что российские захватчики обстреляли управляемой авиационной бомбой село Лукьянцы Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

взрыв
обстрелы
Кировоградская область

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