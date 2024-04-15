В Кропивницком раздался мощный взрыв

Дым от взрыва. Фото иллюстративный: скриншот

Сегодня днем, 15 апреля, в Кропивницком раздался громкий взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Кропивницком 15 апреля

"В Кропивницком слышны взрывы", — сообщают корреспонденты Суспільного.

Сообщение Суспільного. Фото: скриншот

"Ничего не фотографируем и не сообщаем в сетях!" — пишет глава Кировоградской области Андрей Райкович.

Сообщение Андрей Райкович. Фото: скриншот

Также в восьми областях — Одесской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Донецкой и Херсонской — раздается воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

До этого в Полтаве раздался громкий взрыв. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали о том, что российские захватчики обстреляли управляемой авиационной бомбой село Лукьянцы Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.