У Полтаві пролунав гучний вибух — що відомо
У Полтаві пролунав гучний вибух в обід, 15 квітня. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.
Вибух у Полтаві 15 квітня
14:12 у Полтаві та області оголосили повітряну тривогу.
14:16 у місті пролунав гучний вибух. Водночас, місцева влада поки не повідомляла про деталі.
Нагадаємо, сьогодні декілька годин тому в Україні вже лунала повітряна тривога. Небезпека балістичного обстрілу загрожувала деяким південним областям.
До слова, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена.
Додамо, 14 квітня РФ з реактивної артилерії обстріляла Сіверськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.
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