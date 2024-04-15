У Полтаві пролунав гучний вибух — що відомо

Наслідки обстрілу Полтавщини. Фото архівне: Філіп Пронін\Telegram

У Полтаві пролунав гучний вибух в обід, 15 квітня. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибух у Полтаві 15 квітня

14:12 у Полтаві та області оголосили повітряну тривогу.

Скриншот допису

14:16 у місті пролунав гучний вибух. Водночас, місцева влада поки не повідомляла про деталі.

Скриншот допису

Нагадаємо, сьогодні декілька годин тому в Україні вже лунала повітряна тривога. Небезпека балістичного обстрілу загрожувала деяким південним областям.

До слова, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена.

Додамо, 14 квітня РФ з реактивної артилерії обстріляла Сіверськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.