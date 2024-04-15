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У Полтаві пролунав гучний вибух — що відомо

15 квітня 2024 14:18
оновлено: 14:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Полтаві пролунав гучний вибух — що відомо
Наслідки обстрілу Полтавщини. Фото архівне: Філіп Пронін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Полтаві пролунав гучний вибух в обід, 15 квітня. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу. 

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибух у Полтаві 15 квітня

14:12 у Полтаві та області оголосили повітряну тривогу. 

Вибух у Полтаві 15 квітня
Скриншот допису

14:16 у місті пролунав гучний вибух. Водночас, місцева влада поки не повідомляла про деталі. 

Вибух у Полтаві 15 квітня
Скриншот допису

Нагадаємо, сьогодні декілька годин тому в Україні вже лунала повітряна тривога. Небезпека балістичного обстрілу загрожувала деяким південним областям. 

До слова, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена. 

Додамо, 14 квітня РФ з реактивної артилерії обстріляла Сіверськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.

війна
вибух
обстріли
Полтава
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повітряна тривога
війна в Україні

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