В Купянске поймали коллаборанта, который помогал россиянам транслировать пропаганду по ТВ

Житель Купянска помог россиянам начать трансляцию пропаганды по телевидению

Украинские правоохранители задержали бывшего электромеханика, пошедшего на сотрудничество с врагом. Коллаборант настроил трансляцию на оккупированных территориях Харьковской области российских телеканалов "5 канала" и "России 24".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Электромеханик-коллаборант

Украинские правоохранители обнаружили в Купянске очередного коллаборанта, который добровольно сотрудничал с оккупационной администрацией.

Им оказался электромеханик средств радио и телевидения в Харьковском филиале Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Оккупанты назначили его "и.о. ведущего специалиста отдела телерадиовещания Управления связи и массовых коммуникаций ВГА Харьковской области".

Телепропаганда рф

Украинский коллаборант как специалист по телекоммуникационной отрасли настроил трансляцию в Харьковской области российских пропагандистских телеканалов.

Речь идет, в частности, о "5 канале" и "России 24".

Подозрение и мера пресечения

После задержания коллаборанту было поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Суд избрал жителю Купянска меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, несколько дней назад в Купянске разоблачили коллаборанта, который организовал работу АЗС по российским правилам.

Фото: Харьковская областная прокуратура