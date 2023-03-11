В Купянске поймали коллаборанта, который помогал россиянам транслировать пропаганду по ТВ
Украинские правоохранители задержали бывшего электромеханика, пошедшего на сотрудничество с врагом. Коллаборант настроил трансляцию на оккупированных территориях Харьковской области российских телеканалов "5 канала" и "России 24".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Электромеханик-коллаборант
Украинские правоохранители обнаружили в Купянске очередного коллаборанта, который добровольно сотрудничал с оккупационной администрацией.
Им оказался электромеханик средств радио и телевидения в Харьковском филиале Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
Оккупанты назначили его "и.о. ведущего специалиста отдела телерадиовещания Управления связи и массовых коммуникаций ВГА Харьковской области".
Телепропаганда рф
Украинский коллаборант как специалист по телекоммуникационной отрасли настроил трансляцию в Харьковской области российских пропагандистских телеканалов.
Речь идет, в частности, о "5 канале" и "России 24".
Подозрение и мера пресечения
После задержания коллаборанту было поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Суд избрал жителю Купянска меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, несколько дней назад в Купянске разоблачили коллаборанта, который организовал работу АЗС по российским правилам.
Фото: Харьковская областная прокуратура