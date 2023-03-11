У Куп'янську спіймали колаборанта, який допомагав росіянам транслювати пропаганду по ТБ
Українські правоохоронці затримали колишнього електромеханіка, який пішов на співпрацю із ворогом. Колаборант налаштував трансляцію на окупованих територіях Харківської області російських телеканалів "5 канала" та "России 24".
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Електромеханік-колаборант
Українські правоохоронці виявили у Куп’янську чергового колаборанта, який добровільно співпрацював із окупаційною "адміністрацією".
Ним виявився електромеханік засобів радіо та телебачення у Харківській філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення.
Окупанти призначили його "и.о. ведущего специалиста отдела телерадиовещания Управления связи и массовых коммуникаций ВГА Харьковской области".
Телепропаганда рф
Український колаборант, як фахівець із телекомунікаційної галузі, налаштував трансляцію в Харківській області російських пропагандистських телеканалів.
Йдеться, зокрема, про "5 канал" та "Россию 24".
Підозра і запобіжний захід
Після затримання колаборанту було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Суд обрав мешканцю Куп’янська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, кілька днів тому у Куп’янську викрили колаборанта, який організував роботу АЗС за російськими правилами.
Фото: Харківська обласна прокуратура