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В Курской области упал БпЛА: россияне традиционно обвинили ВСУ

21 апреля 2023 09:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Курской области упал БпЛА: россияне традиционно обвинили ВСУ
Беспилотный летательный аппарат. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Курской области РФ упал БпЛА-камикадзе. Россияне традиционно обвинили бойцов ВСУ.

Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз и росСМИ.

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"В результате атаки ВСУ в городе Клинце на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Есть частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", — рассказал Богомаз.

По информации росСМИ, беспилотный летательный аппарат "приземлился" на трактор-погрузчик.

В результате инцидента также пострадала аграрная техника.

Напомним, вчера, 20 апреля, в российском городе Белгороде, расположенном неподалеку от границы с Украиной, прогремел мощный взрыв. Жители города заявили об обстреле.

Также мы писали, что 16 апреля в Брянске произошел инцидент, связанный с падением беспилотного летательного аппарата. Обломки неизвестного дрона были найдены в лесу, примерно в 5 километрах от дома №100 на улице Абашева. Судя по всему, беспилотник был нагружен взрывчаткой, поскольку среди обломков была обнаружена бомба, которая, вероятно, являлась частью заряда из пластического взрывчатого вещества.

Добавим, 11 апреля российские Telegram-каналы заявили, что "беспилотник с бомбой" атаковал аэропорт Белгорода. Аэродром пока закрыли.

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