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У Курській області впав БпЛА: росіяни традиційно звинуватили ЗСУ

21 квітня 2023 09:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Курській області впав БпЛА: росіяни традиційно звинуватили ЗСУ
Безпілотний літальний апарат. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Курській області РФ впав БпЛА-камікадзе. Росіяни традиційно звинуватили бійців ЗСУ.

Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз та росЗМІ.

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"Унаслідок атаки ЗСУ в місті Клинці на територію житлового будинку впав безпілотник. Постраждалих немає. Є часткові руйнування домоволодіння, вибито скло. На місці працюють оперативні служби", — розповів Богомаз.

За інформацією росЗМІ, безпілотний літальний апарат "приземлився" на трактор-навантажувач.

Внаслідок інциденту також постраждала аграрна техніка. 

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, у російському місті Бєлгороді, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, прогримів потужний вибух. Жителі міста заявили про обстріл. 

Також ми писали, що 16 квітня у Брянську стався інцидент, пов'язаний із падінням безпілотного літального апарата. Уламки невідомого дрона були знайдені в лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева. Зважаючи на все, безпілотник був навантажений вибухівкою, оскільки серед уламків було виявлено бомбу, яка, імовірно, була частиною заряду із пластичної вибухової речовини.

Додамо, 11 квітня російські Telegram-канали заявили, що "безпілотник із бомбою" атакував аеропорт Бєлгорода. Летовище наразі закрили. 

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