Разведка Латвии считает, что война в Украине будет продолжаться до конца 2023 года

Кремль не изменил своих целей в отношении Украины

В Латвии считают, что россия не планирует останавливать военные действия в Украине. Более того, кремль рассматривает возможность повторного наступления на Киев.

Об этом говорится в ежегодном отчете Бюро по защите Конституции Латвии (SAB).

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В частности, в латвийской разведке считают, что боевые действия в Украине будут продолжаться, по меньшей мере, до конца 2023 года. Пока там не видят, что кремль изменил свои стратегические цели по оккупации Украины.

"Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев. Захват Донбасса будет оставаться минимальной тактической целью", — говорится в отчете.

Также в Латвии отметили, что важным аспектом приближения победы Украины является западное оружие.

"Как россии, так и Украине не хватает вооружения и боеприпасов, поэтому одним из важнейших факторов, влияющих на дальнейшее развитие событий, будет способность обеих сторон войны получить или выработать их как можно быстрее", — отмечают в разведке.

Однако, там считают достаточно низкой вероятность применения россией ядерного оружия.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, готов ли кремль на длительную войну в Украине.