Розвідка Латвії вважає, що війна в Україні триватиме до кінця 2023 року

У латвійській розвідці розповіли, чи планує кремль знову наступати на Київ
У Латвії вважають, що росія не планує зупиняти військові дії в Україні. Ба більше, кремль розглядає можливість повторного наступу на Київ.
Про це йдеться у щорічному звіті Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB).
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Зокрема, у латвійській розвідці вважають, що бойові дії в Україні триватимуть щонайменше до кінця 2023 року. Наразі там не бачать, що кремль змінив свої стратегічні цілі щодо окупації України.
"Російський режим все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ. Захоплення Донбасу залишатиметься мінімальною тактичною метою", — йдеться у звіті.
Також у Латвії зазначили, що важливим аспектом у наближенні перемоги України є західна зброя.
"Як росії, так і Україні не вистачає озброєння і боєприпасів, тому одним із найважливіших чинників, що впливають на подальший розвиток подій, буде здатність обох сторін війни отримати або виробити їх якнайшвидше", — наголошують у розвідці.
Однак там вважають доволі низькою ймовірність застосування росією ядерної зброї.
Нагадаємо, раніше голова української розвідки Кирило Буданов розповів, чи готовий кремль на довготривалу війну в Україні.