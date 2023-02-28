Розвідка Латвії вважає, що війна в Україні триватиме до кінця 2023 року

Кремль не змінив своїх цілей щодо України

У Латвії вважають, що росія не планує зупиняти військові дії в Україні. Ба більше, кремль розглядає можливість повторного наступу на Київ.

Про це йдеться у щорічному звіті Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB).

Деталі

Зокрема, у латвійській розвідці вважають, що бойові дії в Україні триватимуть щонайменше до кінця 2023 року. Наразі там не бачать, що кремль змінив свої стратегічні цілі щодо окупації України.

"Російський режим все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ. Захоплення Донбасу залишатиметься мінімальною тактичною метою", — йдеться у звіті.

Також у Латвії зазначили, що важливим аспектом у наближенні перемоги України є західна зброя.

"Як росії, так і Україні не вистачає озброєння і боєприпасів, тому одним із найважливіших чинників, що впливають на подальший розвиток подій, буде здатність обох сторін війни отримати або виробити їх якнайшвидше", — наголошують у розвідці.

Однак там вважають доволі низькою ймовірність застосування росією ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше голова української розвідки Кирило Буданов розповів, чи готовий кремль на довготривалу війну в Україні.