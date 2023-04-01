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В рядах ВСУ погибли уже 40 грузинских бойцов: подробности

1 апреля 2023 18:41
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Журналисты подсчитали, что с 24 февраля 2022 года погибли 40 бойцов из Грузии, воевавших за Украину
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ходе полномасштабной войны в составе разных подразделений Вооруженных сил Украины погибли уже 40 бойцов родом из Грузии.

Об этом информирует агентство " Новости-Грузия ".

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Журналисты подсчитали, что с 24 февраля 2022 года погибли 40 бойцов из Грузии, воевавших за Украину.

Часть из них прибыли как добровольцы с началом войны, еще часть уже долгое время жили в Украине и имели украинское гражданство.

Среди последних стало известно о гибели 29-летнего Михеила Мазанашвили родом из-под Гори. В последнее время он жил в Украине и имел здесь семью.

Ранее агентство уведомляло, что в рядах ВСУ воюют около 1500 грузинских бойцов. Первый грузин-добровольец погиб 18 марта.

Напомним, что Еврокомиссия планирует предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС .

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