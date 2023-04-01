У лавах ЗСУ загинули вже 40 грузинських бійців: подробиці
Під час повномасштабної війни в складі різних підрозділів Збройних сил України загинули вже 40 бійців родом з Грузії.
Про це інформує агентство "Новости-Грузия".
Подробиці
Журналісти підрахували, що з 24 лютого 2022 року загинули 40 бійців із Грузії, які воювали за Україну.
Частина з них прибули як добровольці з початком війни, ще частина — вже тривалий час жили в Україні й мали українське громадянство.
Серед останніх стало відомо про загибель 29-річного Михеїла Мазанашвілі родом з-під Горі. Останнім часом він жив в Україні й мав тут родину.
Раніше агентство зазначало, що в лавах ЗСУ воюють близько 1500 грузинських бійців. Перший грузин-доброволець загинув 18 березня.
Нагадаємо, що Єврокомісія планує надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.