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У лавах ЗСУ загинули вже 40 грузинських бійців: подробиці

1 квітня 2023 18:41
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Журналісти підрахували, що з 24 лютого 2022 року загинули 40 бійців із Грузії, які воювали за Україну
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час повномасштабної війни в складі різних підрозділів Збройних сил України загинули вже 40 бійців родом з Грузії.

Про це інформує агентство "Новости-Грузия".

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Подробиці

Журналісти підрахували, що з 24 лютого 2022 року загинули 40 бійців із Грузії, які воювали за Україну.

Частина з них прибули як добровольці з початком війни, ще частина — вже тривалий час жили в Україні й мали українське громадянство.

Серед останніх стало відомо про загибель 29-річного Михеїла Мазанашвілі родом з-під Горі. Останнім часом він жив в Україні й мав тут родину. 

Раніше агентство зазначало, що в лавах ЗСУ воюють близько 1500 грузинських бійців. Перший грузин-доброволець загинув 18 березня. 

Нагадаємо, що Єврокомісія планує надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.

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