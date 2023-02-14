Россия за время войны убила 461 несовершеннолетнего украинца

В Лимане российские снаряды ранили 14-летнего мальчика: за время войны россияне убили около 500 украинских детей
Всего с начала войны русские оккупационные войска убили 461 несовершеннолетнего украинца. Ранения получили более 900 детей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
-
Усик не интересует Фьюри: Тайсон может выйти на ринг с другим бойцом
-
Правоохранители передали в суд дело в отношении преступника, представлявшегося СБУ
-
Рынок недвижимости: эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиры
-
Россияне за сутки обстреляли почти два десятка населенных пунктов Харьковской области: последствия ударов
-
Воздушная тревога в большинстве областей: украинцев просят пройти в укрытие
-
Новую Зеландию охватил мощный циклон "Габриэль": люди экстренно эвакуируются
-
США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят 10-миллиардную помощь, — СМИ
-
Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно
-
Оккупанты за сутки 54 раза обстреляли Херсонщину: два человека погибли
-
Курс доллара в Украине: аналитики дали прогноз до конца недели
Погибшие украинские дети
По информации ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погиб 461 ребенок.
Ранения разной степени тяжести получили 923 несовершеннолетних украинца.
Так, 13 февраля в Лимане во время очередного обстрела города российскими оккупантами был ранен 14-летний мальчик.
Депортация несовершеннолетних
За время войны были депортированы в россию 16 207 несовершеннолетних украинцев.
Считаются пропавшими без вести 345 украинских детей.
К счастью, удалось вернуть 307, а найти 9719 юных украинцев.
В каких регионах украинские дети пострадали больше всего
Наибольшее количество несовершеннолетних украинцев пострадали от действий российской армии в Донецкой области (444).
Также большое количество пострадавших зафиксировано в других областях Юга, Востока и Севера Украины:
- Харьковская область — 272;
- Киевская — 123;
- Херсонская — 87;
- Запорожская — 84;
- Николаевская — 83;
- Черниговская — 68;
- Луганская — 66;
- Днепропетровская — 64.
Удары по образовательной системе Украины
Бомбардировки и обстрелы вооруженными силами рф территории Украины повредили 3 126 учебных заведений.
338 из них были полностью разрушены.
Напомним, что 3 февраля в Изюме семь подростков взорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток". В результате взрыва все дети получили осколочные ранения.
Фото: ЮНИСЕФ