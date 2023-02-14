Россия за время войны убила 461 несовершеннолетнего украинца

Россияне депортировали с оккупированных территорий Украины более 16 тысяч детей

Всего с начала войны русские оккупационные войска убили 461 несовершеннолетнего украинца. Ранения получили более 900 детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Погибшие украинские дети

По информации ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погиб 461 ребенок.

Ранения разной степени тяжести получили 923 несовершеннолетних украинца.

Так, 13 февраля в Лимане во время очередного обстрела города российскими оккупантами был ранен 14-летний мальчик.

Депортация несовершеннолетних

За время войны были депортированы в россию 16 207 несовершеннолетних украинцев.

Считаются пропавшими без вести 345 украинских детей.

К счастью, удалось вернуть 307, а найти 9719 юных украинцев.

В каких регионах украинские дети пострадали больше всего

Наибольшее количество несовершеннолетних украинцев пострадали от действий российской армии в Донецкой области (444).

Также большое количество пострадавших зафиксировано в других областях Юга, Востока и Севера Украины:

Харьковская область — 272;

Киевская — 123;

Херсонская — 87;

Запорожская — 84;

Николаевская — 83;

Черниговская — 68;

Луганская — 66;

Днепропетровская — 64.

Удары по образовательной системе Украины

Бомбардировки и обстрелы вооруженными силами рф территории Украины повредили 3 126 учебных заведений.

338 из них были полностью разрушены.

Напомним, что 3 февраля в Изюме семь подростков взорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток". В результате взрыва все дети получили осколочные ранения.

Фото: ЮНИСЕФ