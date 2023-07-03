В Лисичанске оккупанты превратили все больницы в военные госпитали

Российские оккупанты в Лисичанске. Фото: росСМИ

Жители оккупированного россиянами Лисичанска остались фактически без медицинской помощи. Все больницы в городе российские оккупанты превратили в военные госпитали, потому что несут большие потери.

Об этом в эфире телеканала "Прямий" сообщил руководитель Лисичанской городской военной администрации Валерий Шибико.

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Большие потери оккупантов

По словам Валерия Шибика, российские оккупанты заняли все медицинские учреждения в оккупированном Лисичанске на Луганщине, превратив их в военные госпитали.

"Линия фронта очень близко, там происходят значительные бои, поэтому количество раненых очень велико, и у них просто нет ни времени, ни людей, ни лекарств оказывать какие-либо услуги гражданским жителям", — пояснил Шибико.

Местные жители без медицины

По словам главы Лисичанской МВА, жители оккупированного города фактически остались без медицинской помощи.

Оккупационная "администрация" открыла в Лисичанске несколько аптек, но цены на лекарства там такие, что местные жители не могут их приобрести.

Напомним, что в другом в населенном пункте Луганской области, Новопскове, российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.