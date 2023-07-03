У Лисичанську окупанти перетворили усі лікарні на військові шпиталі
Мешканці окупованого росіянами Лисичанська залишилися фактично без медичної допомоги. Усі лікарні в місті російські окупанти перетворили на військові шпиталі, бо зазнають великих втрат.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив керівник Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко.
Великі втрати окупантів
За словами Валерія Шибіка, російські окупанти зайняли усі медичні заклади в окупованому Лисичанську, що на Луганщині, перетворивши їх на військові шпиталі.
"Лінія фронту дуже близько, там відбуваються значні бої, тому кількість поранених дуже велика, і вони просто не мають ні часу, ні людей, ні ліків надавати якісь послуги цивільним жителям", — пояснив Шибіко.
Місцеві жителі без медицини
За словами очільника Лисичанської МВА, мешканці окупованого міста фактично залишилися без медичної допомоги.
Окупаційна "адміністрація" відкрила у Лисичанську кілька аптек, але ціни на ліки там такі, що місцеві жителі не можуть їх придбати.
Нагадаємо, що в іншому в населеному пункті Луганської області, Новопскові, російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь.