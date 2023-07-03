У Лисичанську окупанти перетворили усі лікарні на військові шпиталі

Російські окупанти у Лисичанську. Фото: росЗМІ

Мешканці окупованого росіянами Лисичанська залишилися фактично без медичної допомоги. Усі лікарні в місті російські окупанти перетворили на військові шпиталі, бо зазнають великих втрат.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив керівник Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко.

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Великі втрати окупантів

За словами Валерія Шибіка, російські окупанти зайняли усі медичні заклади в окупованому Лисичанську, що на Луганщині, перетворивши їх на військові шпиталі.

"Лінія фронту дуже близько, там відбуваються значні бої, тому кількість поранених дуже велика, і вони просто не мають ні часу, ні людей, ні ліків надавати якісь послуги цивільним жителям", — пояснив Шибіко.

Місцеві жителі без медицини

За словами очільника Лисичанської МВА, мешканці окупованого міста фактично залишилися без медичної допомоги.

Окупаційна "адміністрація" відкрила у Лисичанську кілька аптек, але ціни на ліки там такі, що місцеві жителі не можуть їх придбати.

Нагадаємо, що в іншому в населеному пункті Луганської області, Новопскові, російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь.