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На Луганщині окупанти обікрали пологовий будинок та зробили з нього шпиталь

30 червня 2023 20:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Луганщині окупанти обікрали пологовий будинок та зробили з нього шпиталь
Російські окупанти в Україні. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Луганській області окупанти вивезли усі меблі у невідомому напрямку, а саму територію пологового перетворили на польовий шпиталь. 

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Мародерство окупантів

"Російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні. 

Зокрема, в населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь. 

Такі дії окупантів спричинені масштабними втратами на полі бою.

Нагадаємо, нещодавно на тимчасово окупованому півдні України окупанти провели закрите соцопитування, яке показало, що лише 5% жителів підтримують окупаційний режим загарбників.

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