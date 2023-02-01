Оккупанты заставляют в Луганской области отдавать детей в кадеты - подробности от Генштаба

Дети в Луганской области

На временно оккупированной территории Луганской области продолжается террор. Так называемая российская власть заставляет отдавать 6-летних детей в кадеты.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Луганская область

В сообщении говорится, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на украинцев и нарушать права человека. В частности, в Старобельске Луганской области, российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в некий казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания”.

В случае отказал, россияне угрожают родителям лишением родительских прав.

Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.

Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходили лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".

Добавим, из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных переданы больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.