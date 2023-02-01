Оккупанты заставляют в Луганской области отдавать детей в кадеты - подробности от Генштаба

В Луганской области оккупанты заставляют отдавать детей в "кадетский" корпус, — Генштаб
На временно оккупированной территории Луганской области продолжается террор. Так называемая российская власть заставляет отдавать 6-летних детей в кадеты.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Луганская область
В сообщении говорится, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на украинцев и нарушать права человека. В частности, в Старобельске Луганской области, российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в некий казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания”.
В случае отказал, россияне угрожают родителям лишением родительских прав.
Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.
Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходили лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".
Добавим, из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных переданы больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.