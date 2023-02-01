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У Луганській області окупанти змушують віддавати дітей до "кадетського" корпусу, — Генштаб

1 лютого 2023 20:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти змушують на Луганщині віддавати дітей у кадети - подробиці від Генштабу
Діти у Луганській області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На тимчасово окупованій території Луганської області триває терор. Так звана російська влада змушує віддавати 6-річних дітей у кадети.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що російські окупанти продовжують чинити тиск на українців та порушувати права людини. Зокрема, у Старобільську Луганської області, російська окупаційна влада змушує людей віддавати дітей віком від 6 років до якогось козацько-кадетського корпусу для нібито "правильного патріотичного виховання”.

У разі відмови, росіяни загрожують батькам позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, що раніше у місті Первомайськ Алчевського району Луганської області у приміщенні місцевої школи окупанти розгорнули "польовий госпіталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

Крім того, у приміщенні місцевого статевого будинку, облаштованому під військовий госпіталь, проходили лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнера".

Додамо, через колосальні втрати серед особового складу загарбники розгортають додаткові госпіталі на окупованих територіях. Так званим "указом" окупаційної влади під потреби військових передано лікарню №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарню №3 у місті Луганськ.

 

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