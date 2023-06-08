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В Луганске "прилет": оккупанты жалуются на проблемы с мобильной связью

8 июня 2023 11:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Луганске "прилет": оккупанты жалуются на проблемы с мобильной связью
Результаты взрыва в Луганске. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В оккупированном российскими войсками Луганске раздалось несколько взрывов. Россияне утверждают, что это был украинский удар по ракетам Storm Shadow.

Видео с последствиями "прилета" появились в соцсетях и мессенджерах.

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Взрывы в Луганске

В оккупированном еще с 2014 года Луганске сегодня, 8 июня, утром раздалось несколько взрывов.

Местные пропагандисты утверждают, что перед взрывами в небе над Луганском были отмечены ракеты.

Вскоре над городом поднялся столб черного дыма, ориентировочно, на территории микрорайона "Городок".

Последствия взрыва в Луганске
Последствия взрыва в Луганске
Взрыв в оккупированном Луганске
Взрыв в оккупированном Луганске

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что говорят оккупанты

Российские пропагандисты утверждают, что удар по промышленной зоне Луганска, которую оккупанты использовали для собственных нужд, был нанесен ракетами Storm Shadow.

Также в луганских пабликах заявляют о начавшихся именно после взрывов проблемах с мобильной связью.

Напомним, в Луганске в последние недели частенько раздаются взрывы. Так, в середине мая в оккупированном городе тоже взрывалось, и тогда россияне также заявляли об ударе крылатыми ракетами с позиций ВСУ.

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