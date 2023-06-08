В Луганске "прилет": оккупанты жалуются на проблемы с мобильной связью
В оккупированном российскими войсками Луганске раздалось несколько взрывов. Россияне утверждают, что это был украинский удар по ракетам Storm Shadow.
Видео с последствиями "прилета" появились в соцсетях и мессенджерах.
Взрывы в Луганске
В оккупированном еще с 2014 года Луганске сегодня, 8 июня, утром раздалось несколько взрывов.
Местные пропагандисты утверждают, что перед взрывами в небе над Луганском были отмечены ракеты.
Вскоре над городом поднялся столб черного дыма, ориентировочно, на территории микрорайона "Городок".
Что говорят оккупанты
Российские пропагандисты утверждают, что удар по промышленной зоне Луганска, которую оккупанты использовали для собственных нужд, был нанесен ракетами Storm Shadow.
Также в луганских пабликах заявляют о начавшихся именно после взрывов проблемах с мобильной связью.
Напомним, в Луганске в последние недели частенько раздаются взрывы. Так, в середине мая в оккупированном городе тоже взрывалось, и тогда россияне также заявляли об ударе крылатыми ракетами с позиций ВСУ.