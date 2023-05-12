В окупованому Луганську пролунали вибухи
У п'ятницю, 12 травня, в тимчасово окупованому Луганську пролунали два вибухи. Наразі вся інформація уточнюється.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Вибухи в окупованому Луганську
У п'ятницю, 12 травня, в мережі почали ширитися фото та інформація про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві мешканці повідомили про два вибухи та роботу російської ППО.
У Росії ж не барились і одразу заявили, що це Україна завдала удару двома крилатими ракетами, які запустили з пускових рубежів авіації над Краматорськом.
Нагадаємо, 12 травня зранку також пролунали вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі. Російські пропагандисти заявили, що це був лише саморобний вибуховий пристрій, який спрацював у сміттєвому баку. За попередніми даними, вибух стався у самому центрі міста.