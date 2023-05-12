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В окупованому Луганську пролунали вибухи

12 травня 2023 18:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В окупованому Луганську пролунали вибухи
Наслідки вибухів в окупованому Луганську. Фото: Telegram-канали
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 12 травня, в тимчасово окупованому Луганську пролунали два вибухи. Наразі вся інформація уточнюється.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Вибухи в окупованому Луганську

У п'ятницю, 12 травня, в мережі почали ширитися фото та інформація про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві мешканці повідомили про два вибухи та роботу російської ППО.

У Росії ж не барились і одразу заявили, що це Україна завдала удару двома крилатими ракетами, які запустили з пускових рубежів авіації над Краматорськом.

скріншот

Нагадаємо, 12 травня зранку також пролунали вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі. Російські пропагандисти заявили, що це був лише саморобний вибуховий пристрій, який спрацював у сміттєвому баку. За попередніми даними, вибух стався у самому центрі міста.

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