В окупованому Луганську пролунали вибухи

Наслідки вибухів в окупованому Луганську. Фото: Telegram-канали

У п'ятницю, 12 травня, в тимчасово окупованому Луганську пролунали два вибухи. Наразі вся інформація уточнюється.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в окупованому Луганську

У п'ятницю, 12 травня, в мережі почали ширитися фото та інформація про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві мешканці повідомили про два вибухи та роботу російської ППО.

У Росії ж не барились і одразу заявили, що це Україна завдала удару двома крилатими ракетами, які запустили з пускових рубежів авіації над Краматорськом.

Нагадаємо, 12 травня зранку також пролунали вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі. Російські пропагандисти заявили, що це був лише саморобний вибуховий пристрій, який спрацював у сміттєвому баку. За попередніми даними, вибух стався у самому центрі міста.