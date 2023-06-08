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У Луганську "приліт": окупанти скаржаться на проблеми із мобільним зв'язком

8 червня 2023 11:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Луганську "приліт": окупанти скаржаться на проблеми із мобільним зв'язком
Наслідки вибуху у Луганську. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В окупованому російськими військами Луганську пролунало кілька вибухів. Росіяни стверджують, що це був український удар ракетами Storm Shadow.

Відео із наслідками "прильоту" з’явилися у соцмережах та месенджерах.

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Вибухи у Луганську

У окупованому ще з 2014 року Луганську сьогодні, 8 червня, вранці пролунало кілька вибухів.

Місцеві пропагандисти стверджують, що перед вибухами у небі над Луганськом були помічені ракети.

Згодом над містом піднявся стовп чорного диму, орієнтовно, на території мікрорайону "Городок".

Наслідки вибуху у Луганську
Наслідки вибуху у Луганську

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що говорять окупанти

Російські пропагандисти стверджують, що удар по промисловій зоні Луганська, яку окупанти використовували для власних потреб, був завданий ракетами Storm Shadow.

Також у луганських пабліках заявляють про проблеми із мобільним зв’язком, які розпочалися саме після вибухів.

Нагадаємо, у Луганську в останні тижні частенько лунають вибухи. Так, у середині травня в окупованому місті також вибухало, і тоді росіяни також заявляли про удар крилатими ракетами з позицій ЗСУ.

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