У Луганську "приліт": окупанти скаржаться на проблеми із мобільним зв'язком
В окупованому російськими військами Луганську пролунало кілька вибухів. Росіяни стверджують, що це був український удар ракетами Storm Shadow.
Відео із наслідками "прильоту" з’явилися у соцмережах та месенджерах.
Вибухи у Луганську
У окупованому ще з 2014 року Луганську сьогодні, 8 червня, вранці пролунало кілька вибухів.
Місцеві пропагандисти стверджують, що перед вибухами у небі над Луганськом були помічені ракети.
Згодом над містом піднявся стовп чорного диму, орієнтовно, на території мікрорайону "Городок".
Що говорять окупанти
Російські пропагандисти стверджують, що удар по промисловій зоні Луганська, яку окупанти використовували для власних потреб, був завданий ракетами Storm Shadow.
Також у луганських пабліках заявляють про проблеми із мобільним зв’язком, які розпочалися саме після вибухів.
Нагадаємо, у Луганську в останні тижні частенько лунають вибухи. Так, у середині травня в окупованому місті також вибухало, і тоді росіяни також заявляли про удар крилатими ракетами з позицій ЗСУ.