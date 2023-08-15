В Луцке прилет по одному из промышленных предприятий, есть пострадавшие — мэр города
Сегодня ночью, 15 августа, в результате российской ракетной атаки было попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке. Также есть пострадавшие.
Об этом сообщает мэр Луцка Игорь Полищук.
Ночной ракетный обстрел Луцка
"Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке. Предварительно есть пострадавшие, информация по этому уточняется. Все экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении.
В Волынской ОВА добавили, что известно о двух пострадавших. Однако информацию об их состоянии сообщат впоследствии.
Напомним, что в Луцке жители слышали громкие взрывы в ночь на 15 августа. Предупреждали о движении ракет на Запад.
Также мы писали, что во Львове ночью, 15 августа, раздавались мощные взрывы. Долгое время угроза повторного удара продолжалась в регионе и других западных областях.
Добавим, что в Львовской области прогремели взрывы ночью, 15 августа. Угроза региону длилась долго, были ракеты в воздушном пространстве.