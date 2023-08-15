У Луцьку приліт по одному з промислових підприємств, є постраждалі, — мер міста

Дим після вибуху в Києві. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні вночі, 15 серпня, внаслідок російської ракетної атаки було влучання по одному з промислових підприємств у Луцьку. Також є постраждалі.

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

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"Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку. Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/mayorpolishchuk

У Волинській ОВА додали, що наразі відомо про двох постраждалих. Однак інформацію щодо їхнього стану повідомлять згодом.

Джерело: t.me/volynskaODA

Нагадаємо, що в Луцьку мешканці чули гучні вибухи вночі, 15 серпня. Попереджали про рух ракет на Захід.

Також ми писали, що у Львові вночі, 15 серпня, лунали потужні вибухи. Довгий час загроза повторного удару тривала в регіоні та інших західних областях.

Додамо, що у Львівській області прогриміли вибухи вночі, 15 серпня. Загроза для регіону тривала довго, були ракети в повітряному просторі.