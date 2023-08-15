Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Луцьку приліт по одному з промислових підприємств, є постраждалі, — мер міста arrow

У Луцьку приліт по одному з промислових підприємств, є постраждалі, — мер міста

15 серпня 2023 06:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Луцьку приліт по одному з промислових підприємств, є постраждалі, — мер міста
Дим після вибуху в Києві. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 15 серпня, внаслідок російської ракетної атаки було влучання по одному з промислових підприємств у Луцьку. Також є постраждалі. 

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

Читайте також:

Нічний ракетний обстріл Луцька

"Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку. Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/mayorpolishchuk

У Волинській ОВА додали, що наразі відомо про двох постраждалих. Однак інформацію щодо їхнього стану повідомлять згодом.

Джерело: t.me/volynskaODA

Нагадаємо, що в Луцьку мешканці чули гучні вибухи вночі, 15 серпня. Попереджали про рух ракет на Захід.

Також ми писали, що у Львові вночі, 15 серпня, лунали потужні вибухи. Довгий час загроза повторного удару тривала в регіоні та інших західних областях.

Додамо, що у Львівській області прогриміли вибухи вночі, 15 серпня. Загроза для регіону тривала довго, були ракети в повітряному просторі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 14 серпня: обстріл Одеси та зміни в мобілізації з вересня

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз