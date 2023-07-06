Во Львове мощный взрыв: ракетный удар

Взрывы во Львове. Иллюстративные фото: google.com

Во Львове ночью, 6 июля, прогремел мощный взрыв. Также сохраняется масштабная тревога в большинстве областей Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:36. Прогремел взрыв во Львове.

Обновлено 02:38. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждает о новых угрозах области. Также он призывает ничего не снимать и публиковать.

Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

Обновлено 02:44. Местные паблики сообщают о работе ПВО. Ждем официальную информацию.