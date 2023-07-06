Во Львове мощный взрыв: ракетный удар
6 июля 2023 02:35
обновлено: 02:45
Взрывы во Львове. Иллюстративные фото: google.com
Во Львове ночью, 6 июля, прогремел мощный взрыв. Также сохраняется масштабная тревога в большинстве областей Украины.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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