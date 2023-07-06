У Львові потужний вибух: ракетний удар
6 липня 2023 02:35
оновлено: 02:54
Вибухи у Львові. Ілюстративні фото: google.com
У Львові вночі, 6 липня, прогримів потужний вибух. Також зберігається масштабна тривога в більшості областей України.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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