У Львові потужний вибух: ракетний удар

Вибухи у Львові. Ілюстративні фото: google.com

У Львові вночі, 6 липня, прогримів потужний вибух. Також зберігається масштабна тривога в більшості областей України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

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