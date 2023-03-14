Во Львове заработал штаб по обращению с военнопленными
Во Львове открыли Западный региональный центр Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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В региональном центре будут предоставлять все необходимые услуги, чтобы помочь семьям военных, попавших в плен или пропавших без вести.
"В общественной приемной будут консультировать по юридическим и процедурным вопросам, государственным социальным обязательствам, которые гарантируют, когда воин попадает в плен. Каждый день будут контактировать с людьми, чьи родные находятся в плену или пропали без вести" , — говорит Максим Козицкий.
Центр возглавили Анна Кузюта — руководительница Офиса поддержки военнослужащих и членов их семей. Это четвертый центр в Украине.
Сюда могут обращаться родные воинов не только из Львовской области, но и из Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской и Ровенской областей.
Здесь будут работать юристы, психологи, представители СБУ, прокуратуры, полиции, военкоматов и Сил обороны. На месте будут оказывать консультации и профильную поддержку семьям наших воинов, которые в плену или пропали без вести, а также способствовать тому, чтобы те, кого мы уже вернули домой из плена, имели доступ к качественному лечению и реабилитации.
Работает Западный региональный центр Координационного штаба по обращению с военнопленными на улице Коперника, 17.
С понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00. Номер телефона: 0800300541 Для звонков из-за границы: 0322295754
Напомним, мы ранее писали, что Генштаб рассказал, как российские войска нарушают международное гуманитарное право. Речь идет о невыборочных обстрелах мирных населенных пунктов вне линии фронта.