Во Львове заработал штаб по обращению с военнопленными

Штаб расположен на улице Коперника, 17

Во Львове открыли Западный региональный центр Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В региональном центре будут предоставлять все необходимые услуги, чтобы помочь семьям военных, попавших в плен или пропавших без вести.

"В общественной приемной будут консультировать по юридическим и процедурным вопросам, государственным социальным обязательствам, которые гарантируют, когда воин попадает в плен. Каждый день будут контактировать с людьми, чьи родные находятся в плену или пропали без вести" , — говорит Максим Козицкий.

Центр возглавили Анна Кузюта — руководительница Офиса поддержки военнослужащих и членов их семей. Это четвертый центр в Украине.

Сюда могут обращаться родные воинов не только из Львовской области, но и из Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской и Ровенской областей.

Здесь будут работать юристы, психологи, представители СБУ, прокуратуры, полиции, военкоматов и Сил обороны. На месте будут оказывать консультации и профильную поддержку семьям наших воинов, которые в плену или пропали без вести, а также способствовать тому, чтобы те, кого мы уже вернули домой из плена, имели доступ к качественному лечению и реабилитации.

Работает Западный региональный центр Координационного штаба по обращению с военнопленными на улице Коперника, 17.

С понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00. Номер телефона: 0800300541 Для звонков из-за границы: 0322295754

Напомним, мы ранее писали, что Генштаб рассказал, как российские войска нарушают международное гуманитарное право. Речь идет о невыборочных обстрелах мирных населенных пунктов вне линии фронта.