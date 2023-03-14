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У Львові запрацював штаб щодо поводження з військовополоненими

14 березня 2023 14:20
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові запрацював штаб щодо поводження з військовополоненими
Штаб розташований на вулиці Коперника, 17
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові відкрили Західний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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У регіональному центрі надаватимуть усі необхідні послуги, щоб допомогти родинам військових, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

"У громадській приймальні консультуватимуть щодо юридичних та процедурних питань, державних соціальних зобов'язань, які гарантують, коли воїн потрапляє у полон. Щодня контактуватимуть із людьми, чиї рідні перебувають в полоні чи зникли безвісти", — каже Максим Козицький.

Центр очолили  Анна Кузюта  —  керівниця Офісу підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це четвертий такий центр в Україні.

Сюди можуть звертатися рідні воїнів не тільки зі Львівщини, а й з Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської та Рівненської областей.

Тут працюватимуть юристи, психологи, представники СБУ, прокуратури, поліції, військкоматів та Сил оборони. На місці надаватимуть консультації та профільну підтримку сім’ям наших воїнів, які в полоні або зникли безвісти, а також сприятимуть тому, щоб ті, кого ми вже повернули додому з полону, мали доступ до якісного лікування та реабілітації.

Працює Західний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими на вулиці Коперника, 17.

З понеділка по п’ятницю, з 10:00 по 18:00. Номер телефону: 0800300541 Для дзвінків з-за кордону: 0322295754

Нагадаємо, ми раніше писали, що Генштаб розповів, як російські війська порушують міжнародне гуманітарне право. Йдеться про невибіркові обстріли мирних населених пунктів поза лінією фронту.

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