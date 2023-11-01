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В Мариуполе слышны громкие взрывы — что произошло

1 ноября 2023 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Мариуполе слышны громкие взрывы — что произошло
Взрывы в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированном Мариуполе 1 ноября раздались взрывы. Как известно, работало вражеское ПВО вблизи завода "Азовсталь".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Взрывы в Мариуполе 1 ноября

Андрющенко рассказал, что сегодня в Мариуполе прогремел громкий взрыв, который слышали все районы города. Предварительно источник взрыва — российское ПВО вблизи "Азовстали". Он также подчеркнул, что в Мариупольском порту включили дымовую маскировку, такую как сегодня в Крыму.

"С учетом нахождения в порту судна морского класса — это придает особую пикантность и интересные события. Детали и последствия устанавливаем. Но это уже новость, которую можно записать в графу "предбавовна"", — говорится в сообщении.

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Сообщение Петра Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, недавно Петр Андрющенко показал, как выглядит сейчас Мариуполь. Город превратил в пустошь и руины, среди улицы горы мусора, а люди живут под открытым небом.

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