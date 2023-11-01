В Мариуполе слышны громкие взрывы — что произошло
Во временно оккупированном Мариуполе 1 ноября раздались взрывы. Как известно, работало вражеское ПВО вблизи завода "Азовсталь".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Взрывы в Мариуполе 1 ноября
Андрющенко рассказал, что сегодня в Мариуполе прогремел громкий взрыв, который слышали все районы города. Предварительно источник взрыва — российское ПВО вблизи "Азовстали". Он также подчеркнул, что в Мариупольском порту включили дымовую маскировку, такую как сегодня в Крыму.
"С учетом нахождения в порту судна морского класса — это придает особую пикантность и интересные события. Детали и последствия устанавливаем. Но это уже новость, которую можно записать в графу "предбавовна"", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно Петр Андрющенко показал, как выглядит сейчас Мариуполь. Город превратил в пустошь и руины, среди улицы горы мусора, а люди живут под открытым небом.
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