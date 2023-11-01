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У Маріуполі чутно гучні вибухи — що сталося

1 листопада 2023 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Маріуполі чутно гучні вибухи — що сталося
Вибухи у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У тимчасово окупованому Маріуполі 1 листопада пролунали вибухи. Як відомо, працювало вороже ППО поблизу заводу "Азовсталь". 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

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Вибухи у Маріуполі 1 листопада

Андрющенко розповів, що сьогодні у Маріуполі пролунав гучний вибух, який чули всі райони міста. Попередньо, джерело вибуху — російське ППО поблизу Азовсталі. Він також наголосив, що водночас у Маріупольському порту увімкнули димове маскування, таке як сьогодні було в Криму.  

"З ураховуванням знаходження в порту судна морського класу — це додає особливої пікантності та цікавинки події. Деталі та наслідки встановлюємо. Але, вже новина, яку можна записати в графу "передбавовна"", — йдеться у повідомленні. 

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Допис Петра Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Петро Андрющенко показав, який вигляд зараз має Маріуполь. Місто перетворило на пустку та руїни, серед вулиці гори сміття, а люди живуть просто неба.

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