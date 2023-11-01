У Маріуполі чутно гучні вибухи — що сталося

Вибухи у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

У тимчасово окупованому Маріуполі 1 листопада пролунали вибухи. Як відомо, працювало вороже ППО поблизу заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Вибухи у Маріуполі 1 листопада

Андрющенко розповів, що сьогодні у Маріуполі пролунав гучний вибух, який чули всі райони міста. Попередньо, джерело вибуху — російське ППО поблизу Азовсталі. Він також наголосив, що водночас у Маріупольському порту увімкнули димове маскування, таке як сьогодні було в Криму.

"З ураховуванням знаходження в порту судна морського класу — це додає особливої пікантності та цікавинки події. Деталі та наслідки встановлюємо. Але, вже новина, яку можна записати в графу "передбавовна"", — йдеться у повідомленні.

Допис Петра Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Петро Андрющенко показав, який вигляд зараз має Маріуполь. Місто перетворило на пустку та руїни, серед вулиці гори сміття, а люди живуть просто неба.