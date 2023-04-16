Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Мариуполе на месте жилого квартала теперь пустыня: ужасающие кадры arrow

В Мариуполе на месте жилого квартала теперь пустыня: ужасающие кадры

16 апреля 2023 13:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Мариуполе на месте жилого квартала теперь пустыня: ужасающие кадры
Последствия обстрела Мариуполя. Фото: dw.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Мариуполе Донецкой области на месте почти 30 многоэтажек в Приморском районе теперь просто "пустыня". Российские оккупанты просто уничтожили город.

Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко и опубликовал соответствующее видео.

Читайте также:

Как выглядит Мариуполь

"Здесь было 29 многоэтажек. Теперь просто пустыня. Черемушки. Приморский район. Мариуполь. Апрель 2023. "русский мир", — подписал видео Андрющенко.

Какая ситуация в городе

В общем, ситуация в Мариуполе очень напряженная. Оккупанты заставляют местных жителей получать российские паспорта. Из материалов пропагандистских СМИ становится известно, что получили или получат паспорт РФ чуть более 80 тысяч человек — это почти все жители города.

Кроме того, целые районы города в руинах, а немногочисленные его жители находятся на грани выживания.

"Ощущение, что это город-призрак. Лишь развалины, сама атмосфера извлекает из тебя силы. Люди год среди всего этого живут. Невозможно себя адекватно чувствовать, находясь в таком месте, поэтому психика начинает адаптироваться, включаются защитные механизмы, когда квазиреальность воспринимается как норма, подменяя собой нормальность, ведь иначе можно сойти с ума", — рассказала одна из россиянок, по имени Светлана.

Напомним, недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко объяснил, почему Мариуполь был не готов к войне. Местные власти Мариуполя не предупреждали о грядущей войне даже за неделю до вторжения. А готовиться к войне нужно было все 30 лет независимости и на уровне государства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB