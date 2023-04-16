В Мариуполе на месте жилого квартала теперь пустыня: ужасающие кадры

Последствия обстрела Мариуполя. Фото: dw.com

В Мариуполе Донецкой области на месте почти 30 многоэтажек в Приморском районе теперь просто "пустыня". Российские оккупанты просто уничтожили город.

Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко и опубликовал соответствующее видео.

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Как выглядит Мариуполь

"Здесь было 29 многоэтажек. Теперь просто пустыня. Черемушки. Приморский район. Мариуполь. Апрель 2023. "русский мир", — подписал видео Андрющенко.

Какая ситуация в городе

В общем, ситуация в Мариуполе очень напряженная. Оккупанты заставляют местных жителей получать российские паспорта. Из материалов пропагандистских СМИ становится известно, что получили или получат паспорт РФ чуть более 80 тысяч человек — это почти все жители города.

Кроме того, целые районы города в руинах, а немногочисленные его жители находятся на грани выживания.

"Ощущение, что это город-призрак. Лишь развалины, сама атмосфера извлекает из тебя силы. Люди год среди всего этого живут. Невозможно себя адекватно чувствовать, находясь в таком месте, поэтому психика начинает адаптироваться, включаются защитные механизмы, когда квазиреальность воспринимается как норма, подменяя собой нормальность, ведь иначе можно сойти с ума", — рассказала одна из россиянок, по имени Светлана.

Напомним, недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко объяснил, почему Мариуполь был не готов к войне. Местные власти Мариуполя не предупреждали о грядущей войне даже за неделю до вторжения. А готовиться к войне нужно было все 30 лет независимости и на уровне государства.