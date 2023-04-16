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У Маріуполі на місці житлового кварталу тепер пустеля: жахаючі кадри

16 квітня 2023 13:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Маріуполі на місці житлового кварталу тепер пустеля: жахаючі кадри
Наслідки обстрілів Маріуполя. Фото: dw.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Маріуполі Донецької області на місці майже 30 багатоповерхівок у Приморському районі тепер просто "пустеля". Російські окупанти просто знищили місто.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео.

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"Тут було 29 багатоповерхівок. Тепер просто пустеля. Черемушки. Приморський район. Маріуполь. Квітень 2023. "русский мир", — підписав відео Андрющенко.

Яка ситуація в місті

Загалом ситуація у Маріуполі дуже напружена. Окупанти змушують місцевих жителів отримувати російські паспорти. З матеріалів пропагандистських ЗМІ стає відомо, що отримали або отримають паспорт РФ трохи понад 80 тисяч людей — наразі це майже всі жителі міста.

Окрім того, цілі райони міста в руїнах, а нечисленні його жителі перебувають на межі виживання.

 "Відчуття, що це місто-привид. Лише руїни, сама атмосфера витягує з тебе сили. Люди рік серед усього цього живуть. Неможливо себе адекватно почувати, перебуваючи в такому місці, тому психіка починає адаптуватися, вмикаються захисні механізми, коли квазіреальність сприймається як норма, підмінюючи собою нормальність, адже інакше можна збожеволіти", — розповіла одна з росіянок, на ім'я Світлана.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Маріуполя Вадим Бойченко пояснив, чому Маріуполь був не готовий до війни. Місцеву владу Маріуполя не попереджали про майбутню війну навіть за тиждень до вторгнення. А готуватися до війни треба було усі 30 років незалежності і на рівні держави.

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