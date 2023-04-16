У Маріуполі на місці житлового кварталу тепер пустеля: жахаючі кадри
У Маріуполі Донецької області на місці майже 30 багатоповерхівок у Приморському районі тепер просто "пустеля". Російські окупанти просто знищили місто.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео.
Який вигляд має Маріуполь
"Тут було 29 багатоповерхівок. Тепер просто пустеля. Черемушки. Приморський район. Маріуполь. Квітень 2023. "русский мир", — підписав відео Андрющенко.
Яка ситуація в місті
Загалом ситуація у Маріуполі дуже напружена. Окупанти змушують місцевих жителів отримувати російські паспорти. З матеріалів пропагандистських ЗМІ стає відомо, що отримали або отримають паспорт РФ трохи понад 80 тисяч людей — наразі це майже всі жителі міста.
Окрім того, цілі райони міста в руїнах, а нечисленні його жителі перебувають на межі виживання.
"Відчуття, що це місто-привид. Лише руїни, сама атмосфера витягує з тебе сили. Люди рік серед усього цього живуть. Неможливо себе адекватно почувати, перебуваючи в такому місці, тому психіка починає адаптуватися, вмикаються захисні механізми, коли квазіреальність сприймається як норма, підмінюючи собою нормальність, адже інакше можна збожеволіти", — розповіла одна з росіянок, на ім'я Світлана.
Нагадаємо, нещодавно міський голова Маріуполя Вадим Бойченко пояснив, чому Маріуполь був не готовий до війни. Місцеву владу Маріуполя не попереджали про майбутню війну навіть за тиждень до вторгнення. А готуватися до війни треба було усі 30 років незалежності і на рівні держави.