В Мариуполе оккупанты учат школьников воевать против Украины
Российские оккупанты обучают учащихся мариупольских школ работе с беспилотниками, предназначенными для атак на украинскую армию. На "уроках мужества" детей одевают в российскую военную форму.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале Мариупольский городской совет.
Российские учения
Оккупанты проводят в школах захваченного ими Мариуполя так называемые "уроки мужества".
На этих уроках россияне учат детей руководить дронами, которыми убивают украинских военных.
Кроме того, школьников одевают в российскую военную форму с георгиевскими лентами.
Сколько школьников сейчас в Мариуполе
По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в захваченном оккупантами городе сейчас находятся около 10 тысяч детей школьного возраста.
"Россияне совершают над ними настоящее психологическое насилие, учат их ненависти. Лишь когда город вернется в Украину, дети снова будут в безопасности", — подчеркнул мэр украинского города.
Напомним, что мариупольские школы принуждали готовиться к 9 мая в советском стиле.
На окнах учебных заведений появились георгиевские ленты, герб СССР, а также лозунги, благодаря которым оккупанты попытались вернуть город к советским временам.