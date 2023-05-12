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В Мариуполе оккупанты учат школьников воевать против Украины

12 мая 2023 08:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мариуполе оккупанты учат школьников воевать против Украины
Одна из школ Мариуполя в оккупации. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты обучают учащихся мариупольских школ работе с беспилотниками, предназначенными для атак на украинскую армию. На "уроках мужества" детей одевают в российскую военную форму.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Мариупольский городской совет.

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Оккупанты проводят в школах захваченного ими Мариуполя так называемые "уроки мужества".

На этих уроках россияне учат детей руководить дронами, которыми убивают украинских военных.

Кроме того, школьников одевают в российскую военную форму с георгиевскими лентами.

Сколько школьников сейчас в Мариуполе

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в захваченном оккупантами городе сейчас находятся около 10 тысяч детей школьного возраста.

"Россияне совершают над ними настоящее психологическое насилие, учат их ненависти. Лишь когда город вернется в Украину, дети снова будут в безопасности", — подчеркнул мэр украинского города.

Напомним, что мариупольские школы принуждали готовиться к 9 мая в советском стиле.

На окнах учебных заведений появились георгиевские ленты, герб СССР, а также лозунги, благодаря которым оккупанты попытались вернуть город к советским временам.

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